Новинка поддерживает AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.

Компания Thunderobot выпускает свой новый 27-дюймовый игровой монитор ZU27F160L-D, поддерживающий два режима разрешения/частоты, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор Thunderobot ZU27F160L-D оснащается панелью Fast IPS с широкими углами обзора, достигающими 178 градусов, яркостью 400 нит и временем отклика 1 мс для минимизации размытия картинки.

Новинка может работать как в режиме с разрешением 4K и частотой обновления 160 Гц, так и 1080p/320 Гц, что должно удовлетворить геймеров, предпочитающих разные игровые жанры. Для устранения визуальных артефактов устройство поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. Дополнительно монитор имеет ряд встроенных функций для улучшения игрового процесса.

Кроме того, новинка характеризуется 10-битной глубиной цвета, коэффициентом статической контрастности 1000:1, охватывает 95 и 99% цветовых пространств DCI-P3 и sRGB соответственно и имеет заводскую калибровку Delta E < 2, обеспечивая точную цветопередачу.

Устройство обладает встроенным фильтром синего цвета и поддерживает затемнение постоянным током, что позволяет уменьшить нагрузку на глаза в процессе длительного времяпрепровождения перед монитором.

Набор портов представлен двумя HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и 3.5-мм аудиоразъёмом. Новинка имеет эргономичную подставку, позволяющую регулировать положение в зависимости от необходимости, и совместима с креплением VESA 75x75 мм, что расширяет возможности монтажа на различные поверхности.

Геймерский монитор Thunderobot ZU27F160L-D продаётся в Китае с ценником 1699 юаней (235 долларов США).