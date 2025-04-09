Запуск новой модели состоится 21 апреля.

Vivo готовится к запуску двух новых моделей серии X200, в том числе X200s, информация о которой продолжает появляться в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Vivo X200s оснастят 6.67-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1.5K, высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, дебютирующим через несколько дней, и тройной камерой на задней панели, в том числе 50-Мп основным датчиком, дополненным 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и датчиком Sony LYT-600.

Также новинке приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 6200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 40 Вт соответственно, ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в дисплей, и пылевлагозащищённого корпуса с рейтингом IP68/IP69.

Как подтверждает производитель, новинка будет доступна в следующих цветовых оформлениях — чёрном, белом, светло-зелёном и фиолетовом.

Официальный запуск Vivo X200s совместно с X200 Ultra должен состояться 21 апреля текущего года.