Модель имеет скромный набор портов, но привлекает стоимостью.

Компания AOC выпускает свой новый бюджетный монитор 24B35H, обладающий привлекательным соотношением цены и качества, пишет издание Gizmochina.

Монитор AOC 24B35H оснащается 23.8-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, частотой обновления 100 Гц в стандартном режиме и 120 Гц в разогнанном, временем отклика GtG 4 мс, пиковой яркостью 250 нит и широкими углами обзора, достигающими 178 градусов.

Новинка поддерживает технологию Adaptive Sync, обеспечивающую отсутствие визуальных артефактов и разрывов картинки, имеет заводскую калибровку Delta E < 2, что указывает на высокую точность цветопередачи, коэффициент статической контрастности 1300:1 и поддерживает 8-битный цвет.

Для снижения нагрузки на глаза во время длительных игровых сессий или работы монитор имеет встроенный фильтр синего цвета и подсветку без мерцания. Новинка обладает функциями Clear Vision и HDR Mode, обеспечивающими улучшение изображения, а также Game Color с двадцатью уровнями для точной настройки насыщенности.

Набор портов устройства достаточно скромен — имеются лишь HDMI и VGA. Модель обладает эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение монитора, и поддерживает крепление VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость монитора AOC 24B35H весьма демократична и составляет 469 юаней (65 долларов США), а со скидкой в китайском магазине JD.com – и вовсе 399 юаней (55 долларов США).