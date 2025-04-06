Новинка оснащается процессором Core Ultra 7 255H.

Производители видеокарт и мобильных устройств готовятся к предстоящему запуску видеоадаптеров серии GeForce RTX 5060, в частности на португальском сайте Globaldata появилось описание и стоимость ноутбука Lenovo Yoga Pro 9, оснащённого видеоадаптером RTX 5060, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Globaldata

Сообщается, что ноутбук Lenovo Yoga Pro 9 снабжается процессором Intel Core Ultra 7 255H, 16-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2.8K, частотой обновления 120 Гц и заявленным охватом цветового пространства DCI-P3, достигающим 100 %, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем M.2 NVMe объёмом 1 ТБ и видеокартой GeForce RTX 5060 c 8 ГБ видеопамяти GDDR7.

Также новинка имеет 5-Мп камеру, стереодинамики, широкий набор портов, включая по два Thunderbolt 4 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, один HDMI 2.1 и 3.5-мм аудиоразъём, устройство для чтения карт памяти SD, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Стоимость новинки, указанная на сайте Globaldata, составляет 2299 евро, хотя, как отмечается, она вряд ли окончательная.