Ожидается, что новинка дебютирует уже в текущем году.

Несколько месяцев назад стало известно, что компания Xiaomi разрабатывает свой собственный чипсет для мобильных устройств, а сейчас информатор Jukanlosreve раскрывает больше подробностей относительно характеристик новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: XiaomiTime

Утверждается, что предстоящий чипсет от Xiaomi будет производиться по технологическому процессу TSMC N4P и получит конфигурацию 1+3+4 — одно основное ядро Cortex-X925 с тактовой частотой до 3.2 ГГц будет дополнено тремя ядрами Cortex-A725, достигающими частоты 2.6 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A520 с частотой 2.0 ГГц.

Кроме того, чип должен быть оснащён графическим процессором Imagination Technologies IMG DXT-72 с тактовой частотой 1.3 ГГц. Остальные спецификации в настоящее время не раскрываются, но предполагается, что большинство компонентов, таких как DSP и модем, Xiaomi закажет у сторонних производителей, тогда как ISP у компании имеется собственной разработки.

Ожидается, что чипсет от Xiaomi дебютирует в текущем году в составе модели среднего класса, например, Xiaomi 15S, тогда как появление данного чипа в смартфонах флагманского уровня весьма сомнительно.