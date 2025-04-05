Проблемы наблюдаются как в процессе установки драйвера, так и после инсталляции.

Несколько недель назад в сети Интернет появились жалобы обладателей видеокарт Nvidia на внезапное появление «чёрных экранов». С тех пор компания пыталась бороться с данными неполадками, выпустив несколько обновлений, но ситуация до сих пор остаётся напряжённой — в частности, как пишет издание Windows Latest, графический драйвер версии 572.83, вышедший во второй половине марта и призванный устранить проблемы с «чёрными экранами», в некоторых случаях делает только хуже.

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Сообщается, что пользователи Windows 10 и Windows 11 испытывают проблемы, выраженные в появлении «чёрного экрана», как в процессе установки графического драйвера версии 572.83, так и после его инсталляции, причём неполадки возникают не только в системах с видеокартами серии GeForce RTX 50, но и ПК, которые оснащены более старыми моделями, относящимися к линейкам GeForce RTX 40 и RTX 30.

Кроме того, некоторые владельцы видеоадаптеров RTX после установки обновления жалуются на появление «синих экранов» с ошибкой, указывающей на проблемы с файлом драйвера Nvidia, а также на возникновение белых линий, но таких жалоб заметно меньше.

В настоящее время неизвестно, что конкретно приводит к подобным неполадкам. Пользователям, пострадавшим от данных проблем, рекомендуется откатиться к стабильной версии графического драйвера Nvidia, например, к 566.36, или же попробовать деактивировать G-Sync или Frame Generation, отключить оверлеи, такие как Discord или MSI Afterburner, а также снизить частоту обновления до 144 Гц или ниже.