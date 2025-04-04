Запуск смартфона ожидается во втором квартале.

Компания Xiaomi работает над своим складным смартфонов следующего поколения Mix Flip 2, который совсем недавно появился на китайском сайте сертификации 3C, пишет издание Gizmochina.

Xiaomi Mix Flip. Источник фото: Gizmochina

В базе данных 3C складной смартфон Xiaomi Mix Flip 2 указан с модельными номерами 2505APX7BC и 2505APX7BG, которые относятся к китайской и глобальной версиям. Кроме того, на сайте сертификации отмечено, что новинка будет поставляться с зарядным устройством MDY-15-EQ, что подразумевает поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

В более ранней утечке говорилось, что смартфон будет оснащён высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, усовершенствованным внешним экраном, 6.85-дюймовой складной OLED-панелью LTPO с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также двойной камерой на задней панели, включая 50-Мп основной модуль с оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сверхширокоугольный объектив.

Кроме того, новинке приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 5050 мА·ч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, тонкого корпуса с рейтингом водонепроницаемости IPX8 и толщиной всего 7.6 мм, модуля NFC и сканера отпечатков пальцев на боковой грани.

Ожидается, что запуск складного смартфона Xiaomi Mix Flip 2 состоится во втором квартале текущего года.