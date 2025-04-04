Компания Xiaomi работает над своим складным смартфонов следующего поколения Mix Flip 2, который совсем недавно появился на китайском сайте сертификации 3C, пишет издание Gizmochina.
Xiaomi Mix Flip. Источник фото: Gizmochina
В базе данных 3C складной смартфон Xiaomi Mix Flip 2 указан с модельными номерами 2505APX7BC и 2505APX7BG, которые относятся к китайской и глобальной версиям. Кроме того, на сайте сертификации отмечено, что новинка будет поставляться с зарядным устройством MDY-15-EQ, что подразумевает поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.
В более ранней утечке говорилось, что смартфон будет оснащён высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, усовершенствованным внешним экраном, 6.85-дюймовой складной OLED-панелью LTPO с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также двойной камерой на задней панели, включая 50-Мп основной модуль с оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сверхширокоугольный объектив.
Кроме того, новинке приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 5050 мА·ч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, тонкого корпуса с рейтингом водонепроницаемости IPX8 и толщиной всего 7.6 мм, модуля NFC и сканера отпечатков пальцев на боковой грани.
Ожидается, что запуск складного смартфона Xiaomi Mix Flip 2 состоится во втором квартале текущего года.