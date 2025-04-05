Новинки имеют 6.67-дюймовые OLED-экраны, но различаются по ряду ключевых характеристик.

Компания Motorola готовится к запуску своих новых смартфонов Edge 60 и Edge 60 Pro, которые совсем недавно прошли сертификацию TENAA, пишет издание GSMArena.

Motorola Edge 60 (слева) и Motorola Edge 60 Pro (справа)

В базе данных TENAA смартфон Motorola Edge 60 Pro указан с чипсетом, достигающим частоты 3.35 ГГц, вероятно, MediaTek Dimensity 8350, тогда как Edge 60 фигурирует с чипом, обладающим 8 ядрами и тактовой частотой до 2.5 ГГц. Обе новинки оснащаются 6.67-дюймовыми OLED-панелями с изогнутыми краями, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Разрешение экрана должно достигать 1220p.

Motorola Edge 60

На задней панели Edge 60 Pro располагается 50-Мп основная камера, дополненная 13-Мп сенсором, тогда как характеристики ещё одного датчика не раскрываются. Одна из камер новинки будет характеризоваться трёхкратным оптическим зумом. На фронтальной стороне устройства размещается 32-Мп селфи-камера.

Спецификации камер Edge 60 раскрыты более подробно — на тыльной стороне имеется тройная камера, включающая в себя 50-Мп основной сенсор, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 10-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, а спереди имеется 50-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Motorola Edge 60 Pro

Источник фото: GSMArena/TENAA

Смартфон Motorola Edge 60 Pro имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, тогда как Edge 60 обладает аккумулятором на 5500 мА·ч, поддерживающим 68-Вт зарядку.

Обе модели имеют специальную кнопку на левой грани, предположительно, клавишу Moto AI. Кроме того, новинки должны оснастить сканерами отпечатков пальцев.