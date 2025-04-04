В продаже новинка появится с 8 апреля.

Бренд Poco представляет свой новый бюджетный смартфон Poco C71, который несколько дней назад появился на Flipkart, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Poco C71 оснащается 6.88-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Wet Touch, что позволяет использовать устройство влажными пальцами, чипсетом Unisoc T7250 Max, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки на задней панели представлена 32-Мп датчиком и дополняется вспомогательным модулем, а фронтальная камера, расположенная в вырезе экрана, имеет 8-Мп сенсор.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч, поддерживающая 15-Вт зарядку. Кроме того, смартфон снабжён боковым сканером отпечатков пальцев и слотом для карты памяти microSD объёмом до 2 ТБ. Новинка имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP52.

Модель поставляется с предустановленной Android 15. Производитель обещает выпускать обновления ОС для новинки в течение двух лет и апдейты безопасности на протяжении четырёх лет. Покупатель может выбрать из чёрного (Power Black), голубого (Cool Blue) и золотистого (Desert Gold) цветовых оформлений.

Стоимость смартфона Poco C71 в индийской рознице начинается от 6499 рупий (75 долларов США) за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти и достигает 7499 рупий (88 долларов США) за вариант 6 ГБ + 128 ГБ. В Индии новинка появится в продаже 8 апреля, тогда как информации о появлении новой модели в других регионах пока не предоставляется.