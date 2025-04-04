Запуск модели ожидается в апреле текущего года.

Компания OnePlus готовится к запуску своего нового компактного смартфона OnePlus 13T, информация о возможностях которого продолжает появляться в сети Интернет — новые данные раскрывают некоторые характеристики новинки и быстродействие в бенчмарке AnTuTu, пишет издание GSMArena.

В тесте AnTuTu смартфон OnePlus 13T с модельным номером PKX110, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite с графическим процессором Adreno 830 и экраном с частотой обновления 120 Гц был представлен с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом 512 ГБ, что не исключает наличия и других конфигураций после запуска. Устройство работало под управлением ОС Android 15. Новинка смогла набрать 3 006 913 баллов.

Источник фото: GSMArena

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6.31-дюймовую панель LTPO с разрешением 1.5K, аккумуляторную батарею ёмкостью 6200 мА·ч, поддерживающую быструю зарядку мощностью 80 Вт, и 50-Мп основную камеру, дополненную 50-Мп телеобъективом с двукратным оптическим зумом.

Запуск компактного смартфона OnePlus 13T ожидается в апреле текущего года.