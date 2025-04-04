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Windows 11 получила возможность установки обновлений безопасности без перезагрузки ПК
К сожалению, данная возможность доступна не для всех редакций.

Необходимость перезагрузки устройства в процессе установки обновлений Windows 11 может принести раздражение для некоторых пользователей, но в скором времени их количество поубавится, так как Microsoft внедряет новую функцию, исключающую необходимость перезапуска ПК, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Ранее доступная только в серверных версиях Windows, функция Windows Hotpatch, позволяющая применять обновления безопасности к процессам в памяти без необходимости перезагрузки устройства, теперь доступна и для обладателей лицензии Windows 11 Enterprise версии 24H2 (Windows 11 Enterprise E3, E5, F3 или Windows 11 Education A3, A5, а также Windows 365 Enterprise).

Это означает, что обновление безопасности, требующее перезапуска ПК, будет выходить только раз в квартал, тогда как апдейты, которые выйдут в последующие два месяца, перезагрузки не потребуют.

К сожалению, редакций Windows 11 Home и Professional данное нововведение не касается. Кроме того, в настоящее время функция поддерживается только для процессоров Intel и AMD, тогда как для ARM будет доступна чуть позже.

#windows 11
Источник: neowin.net
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