Новинка может получить тот же чип, что и другие модели линейки.

Несколько недель назад компания AMD представила свои новейшие игровые видеокарты Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT, но в скором времени расширит линейку Radeon RX 9070 ещё одной моделью, Radeon RX 9070 GRE, пишет издание ITHome.

Radeon RX 9070. Источник фото: AMD

Сообщается, что сразу несколько источников издания заявили, что в настоящее время игровая видеокарта AMD Radeon RX 9070 GRE находится на стадии планирования у партнёров AIB, а в ближайшем будущем будет запущено её массовое производство, что сигнализирует о скором появлении новинки в продаже.

Также было подтверждено, что Radeon RX 9070 GRE будет оснащаться 12 ГБ видеопамяти, что на 4 ГБ меньше по сравнению с другими моделями линейки Radeon RX 9070, уже представленными на рынке. Это означает, что разрядность шины новой видеокарты будет снижена до 192 бит.

Подтверждённых данных о чипе, которым оснастят новинку, в настоящее время не имеется, но предполагается, что видеоадаптер будет снабжён тем же GPU Navi 48, что и другие видеокарты серии, но с меньшим по сравнению с Radeon RX 9070 количеством ядер.

Основным рынком для сбыта Radeon RX 9070 GRE станет китайский, но не исключено появление новинки и в других странах.