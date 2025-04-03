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Samsung представила планшеты серии Galaxy Tab S10 FE с чипсетом Exynos 1580
Новинки получили ряд улучшений по сравнению с предшественниками.

Компания Samsung обновляет свою линейку планшетов Galaxy Tab S FE, выпустив две новые модели, Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+, получившие ряд улучшений по сравнению с предшественниками, пишет издание GSMArena.

Старшая модель, Samsung Galaxy Tab S10 FE+, оснащается 13.1-дюймовым экраном, площадь поверхности которого почти на 12 % больше по сравнению с предшественником, тогда как Galaxy Tab S10 FE сохраняет 10.9-дюймовый дисплей. Экраны обеих новинок представлены LCD-панелями с частотой обновления 90 Гц и яркостью 800 нит.

Оба устройства снабжены чипсетом Exynos 1580 с графическим процессором на базе RDNA 3, что стало заметным улучшением по сравнению с прошлой линейкой, Tab S9 FE, с её Exynos 1380. Также новинки имеют 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели планшетов располагается 13-Мп датчик, а на фронтальной стороне имеется 12-Мп камера для селфи и видеозвонков. К сожалению, производитель обделил Galaxy Tab S10 FE+ сверхширокоугольным модулем, который присутствовал у Galaxy Tab S9 FE+.

Аккумулятор Galaxy Tab S10 FE имеет ёмкость 8000 мА·ч, тогда как Galaxy Tab S10 FE+ оснащается батареей на 10 090 мА·ч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Кроме того, новинки снабжены пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68 и имеющим толщину 6.0 мм, стереодинамиками, слотом для карт памяти microSD и сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Также в комплект поставки входит стилус S Pen без функции Bluetooth, а вот зарядное устройство, судя по всему, покупатели будут вынуждены приобретать отдельно.

Источник фото: GSMArena

Планшеты поддерживают стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Также доступна поддержка 5G в качестве опции, за которую придётся доплатить — в этом случае устройство будет поставляться с поддержкой двух сим-карт, включая одну физическую и одну eSIM.

Новинки поддерживают функции с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI, а клавиатура Book Cover Keyboard даже имеет отдельную клавишу для быстрого доступа к ним.

Стоимость Galaxy Tab S10 FE начинается от 580 евро за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а вариант 12 ГБ+256 ГБ оценён в 630 евро, тогда как цена Galaxy Tab S10 FE в конфигурации 8 ГБ+128 ГБ стартует от 750 евро, достигая 800 евро за модификацию 12 ГБ+256 ГБ. Версии с поддержкой 5G стоят на 100 евро дороже. Дополнительно покупатель может приобрести ряд аксессуаров. Продажи планшетов стартуют 3 апреля.

#samsung #galaxy tab s10 fe #galaxy tab s10 fe+
Источник: gsmarena.com
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