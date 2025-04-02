Новинка будет оснащаться мощным чипсетом.

Компания OnePlus подтвердила скорый запуск своего нового компактного смартфона OnePlus 13T с высокими характеристиками, пишет издание Gizmochina.

Смартфон OnePlus 13T позиционируется производителем в качестве портативного устройства с высокой производительностью. К сожалению, в настоящее время компания не раскрывает информации о характеристиках новинки, поэтому остаётся полагаться на прошлые утечки.

Как сообщалось ранее, компактный смартфон OnePlus 13T будет оснащаться 6.3-дюймовой плоской панелью с разрешением 1.5K, высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и собственным игровым движком WindChaser, автоматически регулирующим частоту и напряжение CPU с целью оптимизации быстродействия в играх.

Информация о дизайне новой модели пока что держится в тайне, поэтому информаторы выдвигают две версии внешнего вида задней панели — с горизонтально или вертикально расположенным модулем камеры.

Предполагаемый дизайн OnePlus 13T

Источник фото: Gizmochina

Несмотря на компактные размеры, новинка будет оснащаться аккумуляторной батареей ёмкостью 6200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Кроме того, новинке приписывается наличие металлической средней рамки и стеклянной задней панели.

Предполагается, что новинка со стартовой стоимостью менее 4000 юаней (550 долларов США) может стать одной из самых доступных моделей, оснащённых чипсетом Snapdragon 8 Elite. Основным конкурентом для смартфона от OnePlus должен стать компактный флагман Oppo Find X8s с чипсетом MediaTek Dimensity 9400+ и 6.3-дюймовым экраном.

Как подтвердил производитель, запуск смартфона OnePlus 13T должен состояться в апреле текущего года.