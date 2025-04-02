Новинка дебютирует в апреле текущего года.

Компания Vivo готовится к запуску нескольких моделей серии X200, в том числе Vivo X200s, обнародовав официальные рендеры новинки, а информатор Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики устройства, пишет издание Gizmochina.

На опубликованных изображениях смартфон Vivo X200s представлен в версиях, выполненных в голубом (Mint Blue) и фиолетовом (Soft Purple) цветовых оформлениях. Новинка оснащается 6.67-дюймовой плоской панелью Q10 от BOE, обрамлённой тонкими рамками и имеющей прямоугольный вырез в верхней части, с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

Vivo X200s (Soft Purple)

Смартфон оснастят ещё не представленным официально высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, который, как сообщается, унаследует структуру от стандартной модели, Dimensity 9400, но сможет достигать более высоких тактовых частот.

На задней панели новинки расположится тройная камера Zeiss, включающая в себя три датчика с разрешением по 50 Мп, в том числе перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и переменной диафрагмой от f/1/57 до f/2.57 и фокусными расстояниями от 15 до 70 мм.

Vivo X200s (Mint Blue)

Источник фото: Gizmochina

Обеспечивать автономную работу новинки будет аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 (или чуть более) мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, устройство будет поддерживать и беспроводную зарядку, а также получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев для повышения безопасности.

Ранее производитель подтвердил, что Vivo X200s дебютирует в Китае в апреле текущего года.