Запуск новинки ожидается в ближайшие недели.

Компания Xiaomi готовится к запуску своего нового смартфона Xiaomi Civi 5 Pro, который совсем недавно прошёл сертификацию 3C, пишет издание Gizmochina.

Xiaomi Civi 4 Pro. Источник фото: Gizmochina

В базе данных 3C смартфон Xiaomi Civi 5 Pro указан с модельным номером 25067PYE3C и поддержкой зарядного устройство мощностью 67 Вт. Информатор Digital Chat Station дополняет эти данные, сообщая, что новинка будет оснащаться предстоящим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. В более ранних утечках говорилось, что данный чип будет иметь одно основное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.21 ГГц, три ядра Cortex-A720, достигающие частоты 3.01 ГГц, два ядра Cortex-A720 с частотой 2.8 ГГц и два эффективных ядра Cortex-A520, работающих на частоте 2.0 ГГц, а также графический процессор Adreno 825.

Кроме того, новинке приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 6000 мА·ч, что на 1300 мА·ч больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Xiaomi Civi 4 Pro, корпуса толщиной около 7 мм и 50-Мп перископического телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом.

С учётом того, что Civi 4 Pro дебютировал в марте прошлого года, запуск Civi 5 Pro должен состояться в ближайшие недели непосредственно после дебюта чипсета Snapdragon 8s Gen 4 в апреле. На глобальном рынке новинка может быть запущена под названием Xiaomi 15 Civi, на что указывают разные модельные номера для Китая (25067PYE3C) и Индии (25067PYE3I).