В настоящее время функция доступна в предварительной версии.

Анонсированная в рамках инициативы Windows Resiliency Initiative ещё в прошлом году функция Quick Machine Recovery наконец-то добралась до пользователей и системных администраторов — как сообщает издание Neowin, новая функция теперь доступна в предварительной версии Windows 11 24H2.

Источник фото: Microsoft

Функция Quick Machine Recovery упрощает процесс восстановления системы в случае возникновения неполадок и системных сбоев. Если с компьютером возникают проблемы в процессе загрузки системы, при помощи Quick Machine Recovery загружается режим восстановления Windows RE, после чего устройство подключается к сети Интернет, чтобы взаимодействовать со службами восстановления Microsoft, далее данные об ошибках анализируются, чтобы определить первопричины, а затем предоставляются возможные исправления через Центр обновления Windows.

Данное нововведение будет полезно как администраторам, которые смогут осуществлять предварительную настройку и тестирование Quick Machine Recovery, так и обычным пользователям.

В компании Microsoft отмечают, что функция Quick Machine Recovery позволит быстро обнаружить проблему, из-за которой устройство находится в неработоспособном состоянии, и своевременно восстановить систему без необходимости ручного вмешательства.

В настоящее время функция доступна в предварительной версии Windows 11 24H2, но в будущем компания планирует внедрить её во все существующие редакции Windows 11, включая Home.