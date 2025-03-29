Новинка должна дебютировать во второй половине текущего года.

Компания Qualcomm работает над своим флагманским чипсетом следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2, который, судя по свежей утечке, будет обладать заметным приростом быстродействия по сравнению с предшественником, пишет издание GSMArena.

Источник фото: TechWiser

Утверждается, что в бенчмарке AnTuTu чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 набирает около 3.8 млн баллов, что на 41 % больше по сравнению с результатом лидера общего зачёта, iQOO 13 с чипом Snapdragon 8 Elite.

С учётом того, что флагманский чипсет Qualcomm текущего поколения, Snapdragon 8 Elite, обеспечил примерно такой же прирост производительности по сравнению с показателями предшественника, Snapdragon 8 Gen 3, предстоящий Snapdragon 8 Elite 2, судя по всему, станет хорошей заменой.

Ожидается, что чипсет Snapdragon 8 Elite 2 будет производиться по 3-нм технологическому процессу, получит ядра Oryon второго поколения, в том числе два основных ядра и шесть ядер производительности, графический процессор Adreno 840 и дебютирует во второй половине текущего года.