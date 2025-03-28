В список входят модели Xiaomi и Redmi.

Компания Xiaomi в скором времени может порадовать владельцев некоторых моделей мобильных устройств под брендами Xiaomi и Redmi, выпустив предварительную версию HyperOS на базе Android 16 beta — об этом сообщает издание XiaomiTime со ссылкой на информатора.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что на китайском рынке свежий билд HyperOS на основе бета-версии Android 16 в ближайшие десять дней получат смартфоны Xiaomi 15 и Redmi K70 Ultra, тогда как глобальное обновление выйдет для всё того же Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro.

Отмечается, что обновление будет полезно как для разработчиков, которые смогут протестировать свои приложения на предмет совместимости и работоспособности, так и обычных пользователей, которые будут иметь возможность оценить новые функции и нововведения, а также смогут рассчитывать на улучшение производительности и повышение безопасности.

Ранее стало известно, что Google планирует представить стабильную версию Android 16 уже через несколько недель, а в настоящее время тестирует предварительные варианты ОС.