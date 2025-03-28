Новинка имеет 6.68-дюймовый дисплей.

Компания Vivo представила свой новый смартфон Y39 с ёмкой батареей и доступной стоимостью, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo Y39 оснащается 6.68-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Система камер на задней панели устройства включает в себя 50-Мп основной датчик, дополненный 2-Мп сенсором. На фронтальной стороне новинки размещается 8-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу смартфона поддерживает аккумуляторная батарея ёмкостью 6500 мА·ч, способная полностью восполнить свой заряд при помощи 44-Вт зарядного устройства, входящего в комплект поставки, в течение 83 минут.

Источник фото: GSMArena

Новинка поставляется с предустановленной Funtouch 15 на базе Android 15. Покупатель может выбрать из следующих цветовых оформлений — голубого (Ocean Blue) и фиолетового (Lotus Purple).

Стоимость смартфона Vivo Y39 в индийской рознице стартует от 16 999 рупий (200 долларов США) за версию 8 ГБ+128 ГБ, тогда как вариант 8 ГБ+256 ГБ оценён в 18 999 рупий (220 долларов США).