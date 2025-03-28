Стоимость модели начинается от $649.

Бренд Poco расширяет ассортимент своих смартфонов не только Pro-версией, которая стала героиней предыдущего материала, но и флагманской моделью Poco F7 Ultra с топовым чипсетом и камерами с высокими характеристиками, пишет издание GSMArena.

Смартфон Poco F7 Ultra получил 6.67-дюймовую OLED-панель с защитой Poco Shield Glass, разрешением 1440x3200 точек, частотой обновления 120 Гц, поддержкой 12-битных цветов, пиковой яркостью 3200 нит, ШИМ-затемнением 3840 Гц, обеспечивающим 16 000 уровней яркости, и частотой дискретизации касания до 2560 Гц.

Новинка снабжена высокопроизводительным чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ. Дополнительно имеется 12-нм чип VisionBoost D7, обеспечивающий масштабирование разрешения, генерацию кадров и стабильную трансляцию HDR-контента.

Производитель заявляет, что смартфон способен обеспечить стабильный показатель 120 кадров в секунду в Genshin Impact в разрешении 2K в течение длительного времени, что достигается благодаря совместной работе Snapdragon 8 Elite и VisionBoost D7. Вносит свою лепту и система охлаждения LiquidCool Technology 4.0 с большой тепловой трубкой, обеспечивающая эффективный отвод излишков тепла от компонентов устройства.

Система камер новинки на задней панели представлена основным 50-Мп датчиком Light Fusion 800 размером 1/1.55 дюйма, дополненным объективом f/1.6 с оптической стабилизацией изображения, с возможностью переключения фокусных расстояний (от 35 до 48 мм) в приложении камеры, 32-Мп сверхширокоугольным модулем с углом обзора 120 градусов и 50-Мп телеобъективом с собственным фокусным расстоянием 60 мм (2.5x) и способностью переключения на 120 мм (5x).

Источник фото: GSMArena

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 120 и 50 Вт соответственно. Дополнительно новинка снабжается чипами Surge G1 для обеспечения правильной работы аккумулятора и Surge P3 для контроля за зарядкой, благодаря которым, по словам производителя, батарея сохранит 80 % своей первоначальной ёмкости спустя 1600 циклов перезарядки.

Модель имеет защиту от пыли и воды с рейтингом IP68, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, стереодинамики, NFC, двухдиапазонный GPS и ИК-модуль. Устройство имеет толщину 8.4 мм при весе 212 г. Новинка поставляется в чёрном и жёлтом цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Poco F7 Ultra начинается от 649 долларов США/749 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, достигая 699 долларов США/799 евро за конфигурацию 16 ГБ+512 ГБ. В рамках предварительного заказа (до 10 апреля) покупатель может получить бонус в размере 50 долларов США/50 евро.