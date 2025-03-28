Стоимость новинки начинается от $499.

Бренд Poco представил сразу две новых модели серии F7, в том числе Poco F7 Pro с высокопроизводительным чипсетом предшествующего поколения, пишет издание GSMArena.

Смартфон Poco F7 Pro оснащается 6.67-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED и прикрытой защитным стеклом Gorilla Glass 7i, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ, а также выделенным графическим чипом VisionBoost D7, обеспечивающим стабильную частоту кадров во время игры или трансляции HDR-контента и помогающим в процессе масштабирования разрешения.

На задней панели новинки размещается 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения и датчиком Light Fusion 800 размером 1/1.55 дюйма, соседствующая с 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а на фронтальной стороне располагается 20-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Обеспечивает автономную работу устройства аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой 90-Вт зарядки. Дополнительно смартфон оснащён чипами Surge G1 и Surge P3, обеспечивающими контроль за аккумулятором и зарядкой.

Кроме того, новинка имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, и поставляется с предустановленной HyperOS 2 на базе Android 15 совместно с HyperAI и Google Gemini. Устройство предлагается в голубом, чёрном и серебристом цветовых оформлениях. Производитель обещает выпускать обновления ОС в течение четырёх лет и поставлять апдейты безопасности на протяжении шести лет.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфон Poco F7 Pro стартует от 499 долларов США/599 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, доходя до 549 долларов США/649 евро за вариант 12 ГБ+512 ГБ. Предварительный заказ можно совершить до 10 апреля. На протяжении этого периода производитель обещает дополнительный бонус в размере 50 долларов США/100 евро.