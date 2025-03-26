В сети Интернет появилось свежее изображение новинок.

Компания Samsung готовится представить свои новые планшеты серии Galaxy Tab S10 FE, информация о характеристиках которых уже появлялась в сети Интернет, а совсем недавно было обнародовано изображение, раскрывающее толщину и дизайн новинок, пишет издание GSMArena.

Линейка Galaxy Tab S10 FE будет представлена двумя моделями, которые будут отличаться друг от друга размерами экранов — более крупная модель, Galaxy Tab S10 FE+, получит 13.1-дюймовый дисплей с разрешением 2880x1800 точек, тогда как Galaxy Tab S10 FE обзаведётся более скромным 10.9-дюймовым с разрешением 2304x1440 пикселей. Оба экрана будут представлены LCD-панелями IPS с частотой обновления 120 Гц.

Как видно на опубликованных изображениях, толщина корпуса новинок составит всего 6 мм, что на 0.5 мм меньше по сравнению с моделями предшествующего поколения, Galaxy Tab S9 FE.

Источник фото: GSMArena

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE, как сообщается, будет оснащён чипсетом Exynos 1580, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч, тогда как Galaxy Tab S10 FE+ обзаведётся батареей на 10090 мА·ч. Обе новинки будут поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт, обладать защитой от пыли и воды с рейтингом IP68 и выпускаться в голубом, чёрном и серебристом цветовых оформлениях.

Ожидается, что стоимость планшета Samsung Galaxy Tab S10 FE составит 579 евро за вариант 8 ГБ/128 ГБ без поддержки сотовых сетей, тогда как цена Galaxy Tab S10 FE+ будет стартовать от 749 евро. Версии, поддерживающие 5G, будут стоить на 100 евро больше.