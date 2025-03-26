Дебют новинок ожидается в апреле.

Компания Oppo готовится к запуску сразу нескольких новых смартфонов, включая флагманский Find X8 Ultra и серию Find X8s, которые уже появились в базе данных Geekbench, раскрыв некоторые характеристики, пишет издание GSMArena.

Смартфон Oppo Find X8 Ultra был протестирован с высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, набрав в однопоточном/многопоточном тестах Geekbench 3134/9176 баллов. Новинка тестировалась с 16 ГБ оперативной памяти, но вместе с версией 16 ГБ/1 ТБ производитель, как сообщается, представит и варианты 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ.

Кроме того, модель получит камеры с высокими характеристиками, включая два телеобъектива и основной модуль с однодюймовым датчиком, и аккумуляторную батарею ёмкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 80 Вт соответственно. Старшая версия (16 ГБ/1 ТБ) получит поддержку китайской спутниковой системы связи.

Две модели серии Oppo Find X8s, стандартная X8s с 6.3-дюймовым экраном и X8s+ с 6.6-дюймовой панелью, как сообщается, имеют модельные номера PKT110 и PLB110, но в настоящее время неизвестна принадлежность идентификаторов к конкретной модели.

При этом обе новинки будут оснащаться новейшим высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, что и подтвердил тест в Geekbench, где смартфон с модельным номером PLB110 в одноядерном/многоядерном тесте получил 2770/8500 баллов.

Источник фото: GSMArena

Тестируемый экземпляр имел 16 ГБ оперативной памяти, но предлагаемые производителем конфигурации будут варьироваться от 12 ГБ/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ. Также база данных Geekbench подтверждает, что чипсет Dimensity 9400+ имеет одно основное ядро, разогнанное до 3.73 ГГц, что на 100 МГц выше по сравнению со стандартным Dimensity 9400.

Ожидается, что Oppo Find X8 Ultra и модели серии Find X8s будут представлены 10 апреля текущего года совместно с другими новинками производителя.