Новинка протестирована в нескольких современных играх.

Десктопная игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 была подробно изучена множеством изданий и обозревателей, тогда как её мобильная версия до недавнего времени оставалась в тени, показавшись лишь в тесте Geekebench, хотя и не слишком удачно. К счастью, несколько часов назад YouTube-канал Dave2D опубликовал предварительный обзор мобильной флагманской модели, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Мобильный видеоадаптер Nvidia GeForce RTX 5090 тестировался в составе ноутбука Razer Blade 16, предположительно, совместно с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370. В игре Black Myth: Wukong в разрешении 1600p с DLSS Balanced новинка была быстрее модели предшествующего поколения, GeForce RTX 4090, на 33 %, в Hogwarts Legacy с Ultra-настройками и трассировкой лучей — на 65 %, а в Marvel Rivals при максимальных настройках графической составляющей — на 48 %.

Наименьшее преимущество GeForce RTX 5090 показала в Cyberpunk 2077 с RT Overdrive, обогнав свою предшественницу, RTX 4090, всего на 12 %.

С учётом того, что GeForce RTX 5090 способна использовать новейшие технологии Nvidia в полной мере, геймерам доступно заметно большее увеличение производительности. В частности, при использовании генерации кадров fps для новинки в тестах увеличивался более чем на 200-400 %, в зависимости от игры.





Кроме того, новинка имеет более высокие характеристики по сравнению с предшественницей, в том числе обладает более быстрой памятью GDDR7 и возросшим на 8 ГБ видеобуфером (24 ГБ взамен 16 ГБ).