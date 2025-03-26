Обновление устраняет ряд известных неполадок и багов.

Компания Microsoft выпускает очередное обновление для Windows 10, решающее целый ряд известных проблем, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Апдейт KB5053643 (номер сборки 19045.5679) для Windows 10 устраняет баг, приводивший к неправильному отображению миниатюр в Проводнике, исправляет проблему с неработоспособностью некоторых средств устранения неполадок в сеансе удалённого рабочего стола, а также исключает неполадки с двухрежимными принтерами, которые могли выводить неправильный текст

Кроме того, свежий патч улучшает функциональность поиска для Европейской экономической зоны, добавляет шрифты Noto CJK, обновляет профили COSA и позволяет системным процессам хранить временные файлы в защищённом каталоге «C:\Windows\SystemTemp» либо с помощью вызова API GetTempPath2, либо с помощью API .NET GetTempPath, что уменьшает риск неправомерного доступа.

Отмечается, что данное обновление является необязательным, поэтому в том случае, если указанные выше проблемы на конкретном ПК выявлены не были, патч можно не устанавливать.