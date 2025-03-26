Тестируемый образец получил 8 ГБ ОЗУ.

Компания Motorola работает над своим новым смартфоном среднего класса Moto G56 5G, который совсем недавно появился на сайте Geekbench, пишет издание Gizmochina.

Moto G55 5G. Источник фото: Gizmochina/91mobiles

В базе данных Geekbench смартфон Moto G56 5G указан с чипсетом, обладающим двумя ядрами производительности с тактовой частотой 2.6 ГГц и шестью эффективными ядрами, достигающими частоты 2.0 ГГц. С учётом того, что графический процессор в составе SoC имеет идентификатор IMG BXM-8-256, это указывает на чип от MediaTek, но его характеристики не соответствуют ни одной известной модели, поэтому предполагается, что Moto G56 5G будет оснащён ещё не дебютировавшим чипсетом MediaTek.

Кроме того, протестированное устройство обладало 8 ГБ оперативной памяти и работало под управлением ОС Android 15. В одноядерном тесте смартфон набрал 1039 баллов, а в многоядерном — 2396 очков.

В предыдущих утечках говорилось, что Moto G56 5G будет представлен в голубом, чёрном и светло-зелёном цветовых оформлениях, а его стоимость составит 250 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.