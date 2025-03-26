Информаторы раскрыли улучшения камеры, которые может получить новинка.

До официального запуска флагманского смартфона следующего поколения Samsung Galaxy S26 Ultra осталось ещё несколько месяцев, но информаторы продолжают раскрывать характеристики будущей новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung

По данным информатора E8M_8888, смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra получит два телеобъектива с датчиками на 50 Мп каждый, один с пикселями по 0.56 мкм, а второй — по 0.64 мкм.

Информатор Ice Universe сообщает, что конфигурация камер для Galaxy S26 Ultra может выглядеть следующим образом — к 200-Мп основной камере присоединится 50-Мп сверхширокоугольный модуль, а также два 50-Мп перископических телеобъектива, один с 3.5-кратным оптическим зумом, а второй с 8-кратным.

Если информация подтвердится, то Galaxy S26 Ultra станет первым смартфоном Samsung, оснащённым двумя перископическими телеобъективами, предложив заметные улучшения по сравнению с моделью предшествующего поколения, Galaxy S25 Ultra.

Конечно, до официального дебюта Galaxy S26 Ultra ещё очень далеко, поэтому Samsung может изменить характеристики устройства, чтобы соответствовать требованиям рынка, хотя было бы интересно посмотреть на конкуренцию нового флагмана компании с другими топовыми моделями, например, Oppo Find X8 Pro, также оснащённым двумя перископическими телеобъективами.