Объёмы продаж новинки за первую неделю в десять раз превысили показатели прошлых поколений.

Дебютировавшая в начале марта игровая видеокарта Radeon RX 9070 XT обрела высокую популярность среди геймеров — об этом в недавнем интервью рассказала глава AMD Лиза Су, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: AMD

По словам генерального директора AMD, игровой видеоадаптер Radeon RX 9070 XT стал наиболее продаваемым продуктом среди моделей Radeon за всю их историю существования, за первую неделю разойдясь тиражом, в десять раз превышающим показатели продаж видеокарт AMD прошлых поколений.

Этот успех Лиза Су объяснила высокой производительностью на фоне доступной цены, отметив, что архитектура RDNA 4, которая легла в основу Radeon RX 9070 XT, создавалась именно с этой целью, чтобы как можно большее количество геймеров смогло получить доступ к новым игровым технологиям компании.

Отмечается, что Radeon RX 9070 XT возглавила топы продаж сразу в нескольких странах, завоевав популярность среди геймеров. В настоящее время AMD собирается поддерживать объёмы поставок на должном уровне, чтобы удовлетворить спрос со стороны покупателей, тем самым поддерживая цены на приемлемой отметке.

Также глава AMD намекнула на предстоящий дебют ещё нескольких видеокарт с архитектурой RDNA 4 — судя по всему, это означает, что серия Radeon RX 9060 действительно появится в ближайшие несколько недель.