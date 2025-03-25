Новинка поступит в продажу 16 апреля.

Компания TCL представила свой новый монитор под брендом FFALCON, предлагающий высокие характеристики по относительно доступной стоимости, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор TCL Thunderbird 32U8 оснащается 31.5-дюймовой панелью с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, сертификатом DisplayHDR 1400 и технологией QD-Mini LED с 1400 зонами локального затемнения.

Новинка обеспечивает охват 96 и 99 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB соответственно, характеризуется 10-битной (8 бит+FRC) глубиной цвета, временем отклика GtG 1 мс, статическим и динамическим коэффициентами контрастности 4000:1 и 1 000 000:1, а также имеет заводскую калибровку Delta E < 2 для точности цветопередачи.

Кроме того, устройство снабжается встроенной технологией FAST HVA от Huaxing, устраняющей размытие и ореолы в динамичных сценах, обладает сертификатом TÜV Rheinland, указывающим на наличие фильтра синего цвета и подсветки без мерцания, что снижает нагрузку на глаза, оснащается ШИМ-регулировкой яркости 10 000 Гц для более комфортного просмотра и имеет несколько режимов, которые будет полезны в зависимости от способа использования монитора.

Набор портов монитора представлен одним DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1, одним USB Type-C с возможностью подзарядки устройств мощностью до 90 Вт, двумя USB 3.0 Type-A и одним USB 3.0 Type-B. Также имеется аудиоразъём и KVM-переключатель.

Новинка имеет элегантный дизайн с динамической подсветкой на задней панели, обладает эргономичной подставкой для удобства регулирования монитора в пространстве и оснащается двумя встроенными динамиками мощностью 3 Вт.

Стоимость монитора TCL Thunderbird 32U8 в китайской рознице составляет 3799 юаней (525 долларов США). В продаже новинка появится 16 апреля текущего года.