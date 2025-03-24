Данное нововведение может быть реализовано в 2027 году.

Компания Apple расширит возможности своих умных часов Apple Watch с использованием технологий искусственного интеллекта, оснастив новинки камерами — об этом пишет аналитик Bloomberg Марк Гурман, сообщает издание Gizmochina.

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По словам аналитика, к 2027 году Apple снабдит свои умные часы специальными камерами, благодаря которым устройства смогут сканировать окружение прямо с запястья их владельцев, чтобы быстро предоставлять необходимую информацию. Учитывая размеры устройств, на селфи или видеозвонки при помощи встроенных в Apple Watch камер можно не рассчитывать.

Сообщается, что для стандартных моделей Apple Watch изучается возможность встраивания камер в экран, тогда как Apple Watch Ultra может получить датчик рядом с колёсиком Digital Crown, что выглядит более удобным вариантом.

При помощи встроенных в умные часы камер владелец Apple Watch сможет получать информацию об интересующем объекте, просто направив на него устройство. Данная возможность станет расширением функции Visual Intelligence, предназначенной для распознавания объектов, мест, текстов и различных предметов при помощи камеры.