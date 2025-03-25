Данный чип набирает более 780 тысяч очков в AnTuTu.

Компания Realme запускает рекламную кампанию, в ходе которой освещаются преимущества предстоящего смартфона Realme Narzo 80 Pro, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На рекламном постере демонстрируется, что смартфон Realme Narzo 80 Pro оснащается новейшим чипсетом MediaTek Dimensity 7400, который способен набирать более 780 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu.

Если сравнивать новинку с моделью предшествующего поколения, Realme Narzo 70 Pro, снабжённой SoC MediaTek Dimensity 7050, то благодаря новейшему чипу Narzo 80 Pro должен заметно обгонять предшественника — Dimensity 7400 производится по более совершенному технологическому процессу (4 нм вместо 6 нм), имеет четыре больших ядра Cortex-A78 и графический процессор Mali-G615 MC2 с более новой архитектурой.

Производитель отмечает, что новинка способна обеспечить стабильную частоту кадров в процессе игры и отсутствие задержек при переключении между приложениями.

В настоящее время неизвестно, когда именно будет запущен Realme Narzo 80 Pro, но в рекламном постере говорится, что произойдёт это совсем скоро.