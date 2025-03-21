Производитель обделил свои складные модели следующего поколения.

Компания Samsung продолжает работать над своими новыми складными смартфонами Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7 — совсем недавно новинки появились в базе данных 3C, раскрыв возможности быстрой зарядки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Из данных, указанных на сайте сертификации 3C, следует, что устройства с модельными номерами SM-F7660 и SM-F9660 (соответствующими Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7) поддерживают быструю зарядку мощностью 25 Вт. Это заметно меньше по сравнению с возможностями модели Samsung Galaxy A36, поддерживающей 45-Вт зарядку.

Также в базе данных 3C указывается, что новинки будут предлагаться без зарядных устройств, но сохранят совместимость с 25-Вт зарядкой Samsung EP-TA800, дебютировавшей в эпоху Galaxy S10.

Предполагается, что Samsung сохраняет зарядку мощностью 25 Вт для моделей, оснащённых батареями ёмкостью менее 4500 мА·ч — согласно утечкам, смартфон Galaxy Z Fold7 получит аккумулятор на 4400 мА·ч, тогда как Galaxy Z Flip7 снабдят батареей общей ёмкостью 4174 мА·ч.

Ожидается, что официальный запуск складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7 состоится в июле текущего года.