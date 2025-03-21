Мероприятие будет проводиться в Сингапуре.

Бренд Poco раскрывает дату официальной презентации смартфонов Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra, опубликовав рекламный постер и видеоролик, раскрывающий слоган мероприятия «Ultrapower Unleashed», пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Официальный запуск смартфонов серии Poco F7 состоится 27 марта текущего года в Сингапуре. Хотя дебют новинок носит глобальный характер, в некоторых странах, например, Индии, может выйти только стандартная модель, Poco F7.

С учётом того, что модели предшествующих поколений, относящиеся к сериям F6 и F5, были представлены в мае, запуск линейки Poco F7 произойдёт раньше, чем предполагалось.





Ожидается, что Poco F7 Pro и F7 Ultra станут глобальными версиями Redmi K80 и K80 Pro соответственно, унаследовав целый ряд характеристик, хотя в некоторых аспектах, в частности, ёмкости аккумуляторов, могут отличаться.