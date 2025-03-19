Также новинка имеет 6.7-дюймовую панель и 50-Мп основную камеру.

Компания Oppo выпускает свой новый доступный смартфон Oppo A5, оснащённый ёмкой аккумуляторной батареей и тонким корпусом, пишет издание NotebookCheck.

Смартфон Oppo A5 оснащается 6.7-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением 2412x1080 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, 10-битной глубиной цвета и плотностью пикселей 394 PPI, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объёмом до 512 ГБ.

На тыльной стороне устройства размещается 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, дополненная 2-Мп датчиком глубины, а на фронтальной стороне в круглом вырезе экрана располагается 8-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.0.

Несмотря на тонкий корпус с толщиной всего 7.65 мм, новинка снабжается аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 45 Вт. Вес смартфона составляет 185 или 189 г, в зависимости от цветового оформления. Модель предлагается в трёх оттенках — чёрном (Zircon Black), розовом (Crystal Pink) и голубом (Mica Blue).

Новинка имеет защиту от пыли и воды с рейтингами IP66, IP68 и IP69, оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, поддерживает стандарт 5G и поставляется с предустановленной ColorOS 15 на базе Android 15. К сожалению, слот для карт памяти microSD отсутствует.

Источник фото: NotebookCheck/Oppo

Стоимость смартфона Oppo A5 в китайской рознице начинается от 1299 юаней (180 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, вариант 8 ГБ+256 ГБ стоит 1499 юаней (207 долларов США), конфигурация 12 ГБ+256 ГБ оценена в 1799 юаней (249 долларов США), а модификация 12 ГБ+512 ГБ предлагается за 1999 юаней (276 долларов США).