Запуск новинки ожидается в ближайшее время.

Данные об ультратонком смартфоне Samsung Galaxy S25 Edge продолжают появляться в сети Интернет, намекая на скорый дебют новинки — сегодня стало известно о приблизительной стоимости и цветовых оформлениях новой модели в Европе, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал сайта Android Headlines.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что стоимость Samsung Galaxy S25 Edge в Европе составит от 1200 до 1300 евро за версию, оснащённую накопителем объёмом 256 ГБ, тогда как вариант с хранилищем на 512 ГБ будет оценён в 1300-1400 евро.

По данным издания, в европейской рознице новинка будет представлена в следующих цветовых оформлениях — Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack. Предполагается, что смартфон получит титановую среднюю рамку. В более ранней утечке также говорилось о керамической задней панели, хотя сейчас это утверждение ставится под сомнение.

Если данные соответствуют действительности, стоимость Galaxy S25 Edge выглядит завышенной — единственным заметным преимуществом новинки является её ультратонкий корпус, который заставил производителя ограничить ряд других возможностей, в том числе уменьшить ёмкость батареи и обделить устройство телеобъективом.

В более ранней утечке говорилось, что по стоимости в Южной Корее Galaxy S25 Edge расположится между Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.