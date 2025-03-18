Новинка обладает 32-Мп основной камерой и 4/6 ГБ ОЗУ.

Смартфон Redmi A5 4G уже продаётся в некоторых бангладешских магазинах, и первые покупатели уже сфотографировали новинку, а также ознакомились с её характеристиками, пишет издание GSMArena.

Redmi A5 4G оснащается 6.88-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. Предполагается, что дисплей новинки представлен LCD-панелью с разрешением 720p+, хотя точной информации об этом в настоящее время нет.

Также неизвестно, какой именно чипсет получила новая модель, но издание предполагает, что это может быть Unisoc T7250, оснащённый двумя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой до 1.8 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 1.6 ГГц, графическим процессором Mali-G57 и поддержкой только 4G. Если это так, то по сравнению с Redmi A4, снабжённым чипом Snapdragon 4s Gen 2, это выглядит шагом назад.

Кроме того, новинка получила 32-Мп основной датчик камеры на задней панели вместо 50-Мп, которым оснащался предшественник, но приобрела 8-Мп селфи-камеру взамен 5-Мп. Также говорится о функциях с использованием технологий искусственного интеллекта, но о чём конкретно идёт речь, пока не ясно.

Источник фото: GSMArena

Устройство сохраняет аккумуляторную батарею ёмкостью 5200 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, хотя в комплекте имеется лишь 15-Вт адаптер. Также новинка оснащается боковым сканером отпечатков пальцев.

Стоимость базовой версии Redmi A5 4G с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти в Бангладеш в пересчёте на валюту США составляет 90 долларов, тогда как вариант 6 ГБ+128 ГБ стоит 107 долларов, что соответствует стартовым ценам Redmi A3.

В некоторых регионах новинка может появиться под названием Poco C71, но данная информация ещё не подтверждена.