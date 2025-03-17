Запуск новинок ожидается в ближайшие недели.

По мере приближения официального запуска планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE в сети Интернет появляется всё больше данных, раскрывающих характеристики новинок, а недавняя утечка проливает свет на стоимость новых моделей, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что стандартная модель, Samsung Galaxy Tab S10 FE, будет предлагаться за 499 и 569 долларов США за версии с 8 ГБ/128 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ оперативной/постоянной памяти и с поддержкой только Wi-Fi, тогда как Galaxy Tab S10 FE+ будет стоить 649 и 749 долларов за те же конфигурации памяти и без поддержки мобильной связи.

Если информация соответствует действительности, модели серии Galaxy Tab S10 FE будут оценены на 50 долларов дороже своих предшественников, так как стартовая стоимость Galaxy Tab S9 FE составляла 449 долларов, а цена Galaxy Tab S9 FE+ начиналась от 599 долларов.

Учитывая частое появление утечек, посвящённых моделям серии Galaxy Tab S10 FE, запуск новинок ожидается в ближайшие недели.