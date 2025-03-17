Приложение содержит целый ряд новых функций.

Компания Samsung усовершенствовала своё приложение Game Booster, позволяющее улучшить игровой процесс благодаря дополнительным функциям, добавив ряд новых возможностей, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что улучшенное игровое приложение Game Booster+ получило дополнительные настройки графического процессора, а также возможность переназначения клавиш и добавления приложений в список игр в ручном режиме.

Новые настройки GPU включают в себя функцию PreTransform, снижающую нагрузку на графический процессор при повороте экрана в играх с поддержкой Vulkan, и Texture Filter, улучшающую качество текстур и работающую в режимах Default, Performance или Quality.

Функция переназначения клавиш даёт возможность пользователю изменить настройки элементов управления в играх в целях удобства, а также использовать профили, заточенные под определённые игры.

Ещё одним нововведением стала способность Game Booster+ добавлять приложения в список игр по желанию пользователя, что позволяет добавить тайтлы, которые не определялись как игры, в ручном режиме.

Отмечается, что в настоящее время приложение Game Booster+ доступно только в Южной Корее в виде дополнения к Good Lock, но в ближайшем будущем список стран может быть расширен.