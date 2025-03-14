Запуск смартфона ожидается в ближайшие дни.

Компания Infinix собирается представить свой новый смартфон Note 50x в конце марта, а издание GSMArena раскрывает некоторые характеристики новинки.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Infinix Note 50x получит восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, достигающий тактовой частоты 2.5 ГГц на своих четырёх ядрах Cortex-A78. Также заявлено об обеспечении частоты 90 fps в играх, что будет достигаться благодаря наличию графического процессора Mali-G615 MC2.

Чуть ранее производитель сообщил, что новинка обзаведётся модулем камеры «Gem Cut» на задней панели со светодиодной полосой Active Halo Lighting, выполняющей ряд функций, в том числе таймера для селфи и индикатора состояния зарядки, а также предназначающейся для создания динамического эффекта в процессе загрузки игр и информирования пользователей в случае получения уведомлений.

Запуск смартфона Infinix Note 50x должен состояться 27 марта текущего года.