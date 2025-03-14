Обе новинки получат экраны с разрешением 1.5K.

Компания Honor готовит преемников для моделей серии Honor 300, вышедших в декабре прошлого года, а информатор Digital Chat Station раскрывает некоторые данные об их характеристиках, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что стандартная модель, Honor 400, будет оснащаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, тогда как Honor 400 Pro получит топовый чип прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 3.

По данным информатора, новинки обзаведутся с экранами меньше диагонали в сравнении с предшественниками — если Honor 300 имеет 6.7-дюймовый дисплей, то Honor 400 получит OLED-панель с диагональю 6.55 дюйма, тогда как Honor 400 Pro оснастят 6.69-дюймовым OLED-экраном, что уступает размерам панели Honor 300 Pro, имеющей диагональ 6.78 дюйма. Дисплеи обеих новинок, как утверждается, будут иметь разрешение 1.5K.