Объём видеопамяти обеих версий будет одинаков.

Несколько дней назад в сети появились данные о том, что в ближайшие несколько недель Nvidia должна представить свою новую игровую видеокарту начального уровня GeForce RTX 5050, а свежая утечка говорит о том, что десктопная и мобильная версии будут различаться типом памяти, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: El Chapuzas Informático

Сообщается, что французский магазин PC21 разместил на своём сайте несколько вариантов ноутбука MSI Venture Pro 16, оснащённого ещё не вышедшей мобильной видеокартой GeForce RTX 5050. Как видно на скриншоте, видеоадаптер имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR7.

Источник фото: NotebookCheck/PC21 France

В более ранней утечке говорилось о том, что десктопная версия GeForce RTX 5050 будет оснащаться видеобуфером на 8 ГБ, но чипы памяти будут представлены GDDR6. Если информация, размещённая на сайте ритейлера, соответствует действительности, то RTX 5050 для ПК получит более медленную память по сравнению с моделью для ноутбуков.

Ранее сообщалось, что десктопная GeForce RTX 5050 сохранит то же количество ядер CUDA, что и мобильная модель предшествующего поколения, RTX 4050, составляющее 2560 единиц, но получит более широкую шину на 128 бит и прибавку к объёму памяти.

Ожидается, что стоимость новинки составит 200-250 долларов США.