Запуск новинок состоится 20 марта.

Компания Oppo готовится к запуску двух новых моделей смартфонов серии F29 через неделю, но раскрывает ряд характеристик новинок уже сейчас, пишет издание GSMArena.

Производитель отмечает, что смартфоны Oppo F29 и F29 Pro получат защищённый корпус «360° Armor Body» и антенну «Hunter», обеспечивающую усиление сигнала сети на 300 %. Также новинки будут иметь рейтинги IP66, IP68 и IP69.

Модель Oppo F29 будет выпускаться в двух вариантах оперативной/постоянной памяти (8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ) и в двух цветовых оформлениях — фиолетовом (Solid Purple) и голубом (Glacier Blue). Также новинка получит 50-Мп основную камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Oppo F29

Смартфон Oppo F29 Pro будет предлагаться с дополнительным вариантом памяти (12 ГБ/256 ГБ) в белом (Marble White) и чёрном (Granite Black) цветах. Устройство обзаведётся 50-Мп основной камерой и аккумулятором на 6000 мА·ч с поддержкой зарядки на 80 Вт.

Oppo F29 Pro

Источник фото: GSMArena

В Индии смартфоны Oppo F29 и F29 Pro будут представлены 20 марта текущего года в полдень по местному времени.