Новинки получат ряд улучшений по сравнению с предшественницами.

Компания Nvidia готовится к предстоящему анонсу своих новых видеокарт среднего ценового диапазона серии GeForce RTX 5060, а издание VideoCardz раскрывает дату этого события, пишет сайт Neowin.

Источник фото: Nvidia

Утверждается, что Nvidia официально презентует игровые видеокарты GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti 13 марта текущего года. Как и соответствующие модели прошлого поколения, новинки будут иметь те же конфигурации памяти — RTX 5060 получит 8 ГБ, а RTX 5060 Ti будет выпускаться в версиях с 8 и 16 ГБ. Оба видеоадаптера оснастят 128-битной шиной.

При этом видеокарты следующего поколения будут иметь более быструю память GDDR7 28 Гбит/c, что повысит пропускную способность до 448 ГБ/c, и больше ядер CUDA — для GeForce RTX 5060 их количество составит 3840 единиц, тогда как RTX 5060 Ti получит 4608 штук.

Также отмечается, что Nvidia оснастила линейку RTX 5060 графическими процессорами более высокого класса — если у моделей прошлого поколения, RTX 4060, использовалась серия xx7 (AD107), то новинки получили GPU класса xx6 (GB206). Энергопотребление новых моделей тоже увеличилось — TDP видеокарты GeForce RTX 5060 составляет 150 Вт, а RTX 5060 Ti достигает показателя 180 Вт.

В настоящее время нет точных данных относительно стоимости и доступности новинок, поэтому рекомендуется дождаться официального анонса.