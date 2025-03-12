Ещё один источник говорит о марте-апреле.

Компания Rockstar Games порадовала геймеров первым трейлером новой части популярной серии игр Grand Theft Auto ещё в конце 2023 года, и с тех пор не выпустила ни одного нового видео, посвященного GTA 6, но в ближайшие недели всё может измениться, считают информаторы, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

По мнению информатора GTA VI O'Clock, второй трейлер Grand Theft Auto 6 будет опубликован в конце марта или начале апреля. Свои слова он подкрепляет тем, что обычная стратегия Rockstar предусматривает начало рекламной кампании своих проектов класса AAA за пять-шесть месяцев до релиза игры. Учитывая, что GTA 6, как стало известно ранее, должна выйти осенью текущего года, судя по всему, через несколько недель наступит самое время приступать к её рекламе, выпустив новый трейлер.

Ещё один источник, GTA6Alerts, называет точную дату, когда может быть опубликован второй трейлер Grand Theft Auto 6 — предположение сделано с опорой на подсказку в GTA Online в виде футболки «Один день раскроет все», на которой имеется повторяющаяся строка с надписью «040125». Как предполагается, это является не чем иным, как указанием даты выхода свежего видео, посвящённого GTA 6 — 1 апреля 2025 года.

Источник фото: NotebookCheck/GTA6Alerts/X

Остаётся надеяться, что это не будет первоапрельской шуткой, так как прямых подтверждений относительно даты публикации второго трейлера GTA 6 до сих пор нет.