Запуск новинки должен состояться во втором квартале текущего года.

Несколько дней назад стало известно, что среднебюджетная видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT будет выпускаться как с 8, так и 16 ГБ видеопамяти, что соответствует стратегии Nvidia в данном ценовом сегменте, а сейчас появляются новые подробности относительно характеристик новой модели, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на материал Videocardz.

Источник фото: Wccftech

Утверждается, что обе версии (8 и 16 ГБ) Radeon RX 9060 XT получат чипы памяти GDDR6 20 Гбит/с и 128-битную шину. Учитывая позиционирование видеокарты, предъявляемые требования к мощности блока питания, как и ожидалось, достаточно скромные и начинаются от 500 Вт. Кроме того, модель, фигурирующая в утечке, обладает двумя разъёмами DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1.

Хотя в настоящее время неизвестно, какой именно графический процессор будет использован для новинки, предполагается, что это будет младший Navi 44, на что дополнительно указывают более скромные возможности подключения.

Ожидается, что серия Radeon RX 9060 будет запущена во втором квартале текущего года, чтобы конкурировать с линейкой GeForce RTX 5060.