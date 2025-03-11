Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
AMD Radeon RX 9060 XT не будет требовать мощный блок питания и получит память GDDR6
Запуск новинки должен состояться во втором квартале текущего года.

Несколько дней назад стало известно, что среднебюджетная видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT будет выпускаться как с 8, так и 16 ГБ видеопамяти, что соответствует стратегии Nvidia в данном ценовом сегменте, а сейчас появляются новые подробности относительно характеристик новой модели, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на материал Videocardz.

Источник фото: Wccftech

Утверждается, что обе версии (8 и 16 ГБ) Radeon RX 9060 XT получат чипы памяти GDDR6 20 Гбит/с и 128-битную шину. Учитывая позиционирование видеокарты, предъявляемые требования к мощности блока питания, как и ожидалось, достаточно скромные и начинаются от 500 Вт. Кроме того, модель, фигурирующая в утечке, обладает двумя разъёмами DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1.

Хотя в настоящее время неизвестно, какой именно графический процессор будет использован для новинки, предполагается, что это будет младший Navi 44, на что дополнительно указывают более скромные возможности подключения.

Ожидается, что серия Radeon RX 9060 будет запущена во втором квартале текущего года, чтобы конкурировать с линейкой GeForce RTX 5060.

#amd radeon rx 9060 xt
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге заморожено строительство импортозамещающего производства деталей для турбин
4
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
20
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
27
Microsoft рекомендует установить Windows 11 во избежание проблем с вредоносным ПО
7
Toyota приостанавливает производство своей самой важной модели RAV4 из-за взрыва на заводе
+
В XDA озвучили 5 причин низкой популярности видеокарт AMD среди геймеров
13
GSMArena выпустило подробный обзор Apple iPhone 16e
+
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарту, и чем порадуют геймеров в апреле NVIDIA и AMD
6
Специалистам из Hardware Busters прислали AMD FX-4100 вместе Ryzen 7 9800X3D
3
AMD Ryzen X получит 24 ядра Zen 6 и 160 МБ кэша L3
5
OnePlus 13T выйдет примерно в мае и станет самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 8 Elite
1
Посадочный лунный модуль Athena перевернулся при посадке на поверхность Луны
1
В Зеленограде построят новую дорогу с тоннелем
+
Марсоход Curiosity нашёл на Красной планете химический элемент, необходимый для формирования жизни
+
В Европе разрабатывают технологию водородной плазмы для экологичного производства стали
3
На рынке Индии появился мотоцикл 2025 TVS Ronin по цене 135 000 рупий (138 000 рублей)
4
В XDA рассказали о том, почему в 2025 году почти бессмысленно разбивать накопители на разделы
17
Asus выпустила игровой монитор XG27UCDMG с 26.5-дюймовой 4K-панелью QD-OLED и широким набором портов
4
В XDA разобрали 5 популярных мифов об SSD и опровергли их — частично или полностью
13
Секретный космический шаттл США X-37B вернулся из 434-дневного "путешествия"
+

Популярные статьи

Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
6
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
56
Итоги гоночного уик-энда 8-9 марта
+
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
227
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
11
В КНДР показали строящуюся атомную подлодку с возможностью запуска стратегических крылатых ракет
2
BlackRock отказался от политики DEI - победа геймеров над одной из повесток
+
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
11
Почему днём небо синее, а на закате красное - объясняем физику простыми словами
5
Последнее исследование выявило сходство мегалодона с лимонной, а не с белой акулой
+

Сейчас обсуждают

Voldemaar
09:19
Не у всех Хуананы, есть и Асусы на x79.
4-х канальная DDR4 на 5% подняла FPS в играх на платформе LGA 2011-3, в сравнении с 2-х канальной
Voldemaar
09:18
Это если у вас DDR3-1333. Так можно поставить DDR3-2133 или 2400.
4-х канальная DDR4 на 5% подняла FPS в играх на платформе LGA 2011-3, в сравнении с 2-х канальной
Voldemaar
09:18
Зато на 2011-1 четырёхканальная DDR3-2400 даёт хороший буст.
4-х канальная DDR4 на 5% подняла FPS в играх на платформе LGA 2011-3, в сравнении с 2-х канальной
Чaтo - -- - Бoт
09:17
>Рубио отметил, что на предстоящих переговорах необходимо определить, на какие уступки со своей стороны готова пойти Москва. Да уже 100 раз этим заморским болванам мы говорили, что дальше польской, с...
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придётся пойти на уступки ради мира
Егор Гришин
09:06
Этот зеленофил серьёзно так оторван от реальности, на своей волне, а тут ещё это весеннее обострение...
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарту, и чем порадуют геймеров в апреле NVIDIA и AMD
EXPrompt
09:00
Они идиоты.. и это не лечится.
На фоне конфликтов вокруг Tesla владельцы меняют эмблемы машин на логотипы других марок
Александр Мухин
08:57
FSR 4 доступна в 3,5 играх в отличие от DLSS 4.
AMD разработала технологию FSR 4 совместно с Sony
EXPrompt
08:57
Все банальнее у Сша ресурсы кончились даже на 1 прокси войну с Россией.
Трамп: Украина не сможет выжить даже при поддержке США
Александр Мухин
08:51
Дырявые Ryzen'ы
Все процессоры AMD на архитектуре Zen подвержены уязвимости EntrySign
botph
08:50
Предлагаешь въебать по Елисейским полям? Или что в твоём понимании не утираться?
Франция поставит Украине оружие на €195 млн за счёт доходов от российских активов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем