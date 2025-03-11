Новинки были замечены в коде HyperOS 2.1.

Несколько дней назад компания Xiaomi представила свои модели серии Xiaomi 15 на глобальном рынке, но уже работает над линейкой 15T, о чём свидетельствует появление будущих новинок в свежем коде HyperOS 2.1, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Новая серия будет включать в себя два смартфона, Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, которые придут на смену моделям предшествующего поколения, Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. К сожалению, в настоящее время нет информации о том, какими характеристиками будут обладать новинки.

К счастью, в коде обнаружилась интересная деталь, дающая подсказку — Xiaomi 15T Pro имеет то же внутреннее кодовое имя, что и Redmi K80 Ultra, который, как ожидается, будет эксклюзивом для китайского рынка. На основании этого предполагается, что по ряду ключевых характеристик Xiaomi 15T Pro будет схож с Redmi K80 Ultra, хотя это не будет прямой ребрендинг, так как смартфоны имеют разные модельные номера.

В том случае, если Xiaomi будет следовать своей обычной стратегии, Xiaomi 15T может получить чипсет MediaTek Dimensity 8400, а Xiaomi 15T Pro обзавестись SoC Dimensity 9400 или даже Dimensity 9400+.

Ожидается, что официальный запуск смартфонов Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro состоится в сентябре текущего года.