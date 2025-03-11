Информатор раскрыл ключевые особенности процессоров AMD следующего поколения.

Представив свою новую линейку процессоров на базе Zen 5, компания AMD продолжила работу над следующим поколением CPU с архитектурой Zen 6, информация о котором появилась в сети Интернет, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Согласно утечке, опубликованной на платформе Weibo, настольные процессоры AMD следующего поколения на базе Zen 6 будут иметь 48 МБ кэша L3 на один CCD, то есть предполагаемый AMD Ryzen 9 11950X получит 96 МБ кэш-памяти L3. Кроме того, новинке приписывается возросшее с 16 до 24 количество ядер.

Для моделей предполагаемой серии Ryzen 11000X3D увеличение объёма L3-кэша будет ещё более заметным — в случае добавления одной дополнительной плитки 3D V-Cache объёмом 64 МБ общий показатель увеличится до 160 МБ, а если AMD решится оснастить топовые новинки двумя плитками, суммарный объём кэша L3 может достичь 224 МБ.

Также информатор сообщает о разработке моделей с 16 ядрами Zen 6c и 64 МБ кэша L3 на один CCD, то есть топовая модель с двумя CCD будет иметь 32 ядра Zen 6c и 128 МБ кэш-памяти L3. В настоящее время неизвестно, к какой линейки принадлежат подобные процессоры — это может быть как мобильный сегмент, так и серверная продукция.