Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Игровой монитор LG UltraGear 32G810SA-W с 31.5-дюймовой 4K-панелью IPS и Smart TV оценён в $1300
Новинка сочетает в себе функции игрового монитора и смарт-телевизора.

Компания LG выпускает игровой монитор UltraGear 32G810SA-W с поддержкой Smart TV и высокими характеристиками, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор LG UltraGear 32G810SA-W оснащается 31.5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 144 Гц и временем отклика GtG 1 мс, что позволяет минимизировать ореолы и размытие картинки даже в самых динамичных сценах. Дополнительно новинка поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync для устранения визуальных артефактов.

Устройство обеспечивает 10-битную глубину цвета, обладает яркостью 400 нит, имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, что позволяет использовать монитор не только в игровых целях, но и для создания разнообразного контента.

Кроме того, новинка может использоваться в качестве смарт-телевизора и поставляется с предустановленной webOS 24 с доступом к ряду потоковых сервисов. Также устройство имеет функции AI Picture и AI Sound для регулировки настроек в автоматическом режиме на основе воспроизводимого контента.

Для улучшения игрового процесса монитор оснащается рядом геймерских инструментов, а для снижения нагрузки на глаза обладает встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания.

Набор портов модели включает в себя один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, разъём USB Type-C с возможностью зарядки устройств мощностью до 65 Вт, Ethernet и USB-концентратор. Для регулировки положения монитора предназначена эргономичная подставка, а для настенного монтажа имеется крепление VESA. Также устройство снабжается встроенными динамиками.

Стоимость игрового монитора LG UltraGear 32G810SA-W в магазинах США составляет 1300 долларов.

#lg ultragear 32g810sa-w
Источник: gizmochina.com
3
Показать комментарии (3)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
7
Великобритания и Италия создадут крупнейший завод по производству тритиевого топлива
+
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
11
Microsoft рекомендует установить Windows 11 во избежание проблем с вредоносным ПО
4
Мошенники научились корректировать данные FARM в жёстких дисках Seagate
+
Toyota приостанавливает производство своей самой важной модели RAV4 из-за взрыва на заводе
+
В российских магазинах появились финские часы Suunto Ocean для спорта и дайвинга
8
GSMArena выпустило подробный обзор Apple iPhone 16e
+
Второй трейлер GTA 6 может выйти в начале апреля, сообщает инсайдер
+
Samsung тестирует One UI 8 на базе Android 16 для смартфонов серии Galaxy S25
1
OnePlus 13T выйдет примерно в мае и станет самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 8 Elite
+
В Эстонии разработали уникального робота, который может создавать конструкции на лету
+
Французский стартап Renaissance разрабатывает упрощенный тип реактора для термоядерного синтеза
+
Take-Two Interactive подает в суд на сайт для накрутки валюты в GTA Online
4
В XDA разобрали 5 популярных мифов об SSD и опровергли их — частично или полностью
10
Названа стоимость всех версий Mitsubishi Outlander 2025 в США
+
Вышел MagicBook Pro14 Moonlight White Touch Edition с процессорами Intel Core Ultra 2 поколения
+
Asus выпустила игровой монитор XG27UCDMG с 26.5-дюймовой 4K-панелью QD-OLED и широким набором портов
3
Radeon RX 9070 XT c RDNA 4 продаётся очень успешно
8
Секретный космический шаттл США X-37B вернулся из 434-дневного "путешествия"
+

Популярные статьи

История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
21
"TokyoXtremeRacer": еще одна малобюджетная игра с плохой оптимизацией в раннем доступе (обзор)
2
Итоги гоночного уик-энда 8-9 марта
+
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
38
Как защитить свой дом - обзор камеры видеонаблюдения iFEEL Vega IFS-CI004
3
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
8
Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
2

Сейчас обсуждают

Nahoni
10:19
Этот кабель останется слабым звеном на долгие годы". Да нет, эта КАРТА останется слабым звеном на долгие годы !!
Кабель RTX 5090 у обозревателей нагревался вплоть до 160°C
RandomXP
10:17
Если ставить цель заработать на оверах - сборка отличная, статья написана норм
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
Waramagedon
10:15
Не совсем, узконаправленные ИИ выдают более адекватные результаты чем общенародные бесплатные ИИ с хламом данных со всего интернета.
Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
RandomXP
10:14
Идеальная статья для набрасывания коментов на вентилятор)))
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
UzBas
10:13
ton уверенно идет ко дну.
Telegram внедрил новый механизм фильтрации сообщений
Emperor
10:11
Это где такая материнка за 70 продается? Я максимум за 114 нашел в сети.
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
HP91
10:08
надо этих европидоргов привентивно гасить
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переходе ЕС в режим военной подготовки
typym6ek
10:08
В плане памяти, АМД пока хорошо идёт, не жадничает.
AMD Radeon RX 9060 XT выйдет в вариантах с 8 ГБ и 16 ГБ памяти
typym6ek
10:07
Это не здоровая тема, пользователь должен купить, установить, подключить с щелчком как на 8-pin и радоваться. А не это всё, поставил и хз, ебанёт или нет :)
Кабель RTX 5090 у обозревателей нагревался вплоть до 160°C
Waramagedon
10:05
Официально поддерживаемая частота 9 райзенов 5600, с какого перепугу частота памяти уронится до 4000? 6400 и 5600 разница небольшая, и практически не повлияет на производительность. В серьёзных машина...
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем