Новинка сочетает в себе функции игрового монитора и смарт-телевизора.

Компания LG выпускает игровой монитор UltraGear 32G810SA-W с поддержкой Smart TV и высокими характеристиками, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор LG UltraGear 32G810SA-W оснащается 31.5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 144 Гц и временем отклика GtG 1 мс, что позволяет минимизировать ореолы и размытие картинки даже в самых динамичных сценах. Дополнительно новинка поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync для устранения визуальных артефактов.

Устройство обеспечивает 10-битную глубину цвета, обладает яркостью 400 нит, имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, что позволяет использовать монитор не только в игровых целях, но и для создания разнообразного контента.

Кроме того, новинка может использоваться в качестве смарт-телевизора и поставляется с предустановленной webOS 24 с доступом к ряду потоковых сервисов. Также устройство имеет функции AI Picture и AI Sound для регулировки настроек в автоматическом режиме на основе воспроизводимого контента.

Для улучшения игрового процесса монитор оснащается рядом геймерских инструментов, а для снижения нагрузки на глаза обладает встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания.

Набор портов модели включает в себя один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, разъём USB Type-C с возможностью зарядки устройств мощностью до 65 Вт, Ethernet и USB-концентратор. Для регулировки положения монитора предназначена эргономичная подставка, а для настенного монтажа имеется крепление VESA. Также устройство снабжается встроенными динамиками.

Стоимость игрового монитора LG UltraGear 32G810SA-W в магазинах США составляет 1300 долларов.