Новинка может дебютировать в мае текущего года.

Компания OnePlus готовится представить свой новый компактный смартфон OnePlus 13T с топовым чипсетом и дизайном, схожим с iPhone 16. Подробности о характеристиках предстоящей новинки совсем недавно появились на платформе Weibo, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Oppo/WhyLab

Сообщается, что OnePlus 13T будет обладать 6.3-дюймовым экраном и флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, став самой доступной моделью в сегменте компактных смартфонов.

Также новинке приписывается наличие двойной камеры на задней панели, оптического сканера отпечатков пальцев, унаследованного от флагманских моделей предыдущего поколения, и аккумуляторной батареи большой ёмкости, составляющей 6000 мА·ч, что является весомым показателем для компактной модели.

Ожидается, что официальный запуск смартфона OnePlus 13T состоится в мае текущего года.